Quando il gas non basta: il costo del boom demografico in Egitto (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar – Pur essendo il più grosso esportatore di idrocarburi del Mediterraneo, l’Egitto sta attraversando una seria crisi economica e questo perché le entrate legate al turismo e all’esportazione di gas sono di gran lunga inferiori alle spese per importare derrate alimentari e altri prodotti che il Paese nordafricano non riesce a produrre. Il governo ha cercato di aumentare la produzione di riso e grano e di raggiungere l’autosufficienza alimentare, ma questi sforzi hanno dato scarsi risultati poiché nel frattempo la popolazione sta crescendo in maniera esponenziale. Egitto, Quando il boom demografico è un grosso problema Al momento in Egitto vivono 104 milioni di persone, tuttavia se i tassi di natalità rimarranno invariati il numero di abitanti salirà a 120 milioni nel 2030 e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar – Pur essendo il più grosso esportatore di idrocarburi del Mediterraneo, l’sta attraversando una seria crisi economica e questo perché le entrate legate al turismo e all’esportazione di gas sono di gran lunga inferiori alle spese per importare derrate alimentari e altri prodotti che il Paese nordafricano non riesce a produrre. Il governo ha cercato di aumentare la produzione di riso e grano e di raggiungere l’autosufficienza alimentare, ma questi sforzi hanno dato scarsi risultati poiché nel frattempo la popolazione sta crescendo in maniera esponenziale.ilè un grosso problema Al momento invivono 104 milioni di persone, tuttavia se i tassi di natalità rimarranno invariati il numero di abitanti salirà a 120 milioni nel 2030 e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mersil : Da quando sono andata a vivere da sola mi arrivano una caterva di mail spam per le offerte luce, gas e telefono e… - mvcalcio : @M_gabanelli @blade_runner68 Purtroppo voi vivete su Marte. Ci sono condomini già oggi in ritardo coi pagamenti per… - IRebell05 : RT @DIAVOLE13994496: Che bello quando la mattina ti alzi vai in cucina per prepararti il caffè e ti accorgi che è finito il gas.. Che cazz… - leopadanofe : RT @DIAVOLE13994496: Che bello quando la mattina ti alzi vai in cucina per prepararti il caffè e ti accorgi che è finito il gas.. Che cazz… - MarySpes : RT @gianner: @gas_lerner Non ho nessuna stufa elettrica, a dire la verità manco il camino, cioè riscaldo solo con la caldaia a gas. Ho semp… -

Prezzo del gas in forte calo, ma fino a quando Le insidie per l'Europa Money.it 18 marzo, World Recycling Day: ecco quanto si ricicla in Italia Il 18 marzo ricorre il World Recycling Day, la giornata mondiale dedicata al riciclo istituita nel 2018 dalla Global Recycling Foundation (https://www ... Gli oneri tornano in bolletta dal 1 aprile, rincari di 344 euro a famiglia Sul gas i principali listini sul mercato libero - seguendo quanto deliberato da Arera per il mercato tutelato - sono passati dall’indice Pfor ad un più conveniente Psv (Punto di scambio virtuale) più ... Il 18 marzo ricorre il World Recycling Day, la giornata mondiale dedicata al riciclo istituita nel 2018 dalla Global Recycling Foundation (https://www ...Sul gas i principali listini sul mercato libero - seguendo quanto deliberato da Arera per il mercato tutelato - sono passati dall’indice Pfor ad un più conveniente Psv (Punto di scambio virtuale) più ...