Quando gioca Sinner contro Alcaraz oggi | orario preciso | programma | tv | streaming

oggi, sabato 18 marzo, nel terzo incontro dalle 19.00 italiane sullo Stadium 1, la seconda semifinale del torneo BNP Paribas Open 2023 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, vedrà l'azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 11, scendere in campo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del tabellone, ad Indian Wells, in California (USA). La sfida metterà in palio 240 punti, da aggiungersi ai 360 già incamerati dai quattro semifinalisti: in caso di vittoria Sinner salirebbe a quota 3165, rientrando in top ten ed issandosi al nono posto, mentre Alcaraz resterebbe secondo pur portandosi a quota 7020. In caso di sconfitta, invece, Sinner resterebbe a quota 2925, esponendosi al sorpasso di Frances Tiafoe, qualora lo statunitense riuscisse a ...

