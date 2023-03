Qualifiche F1 Jeddah 2023 | Perez in pole davanti a Leclerc Verstappen quindicesimo - Sport - Formula1

(Di sabato 18 marzo 2023) Gp Arabia Saudita: la Ferrari del monegasco partirà però in dodicesima posizione complice la penalizzazione inflitta. Nel Q2 clamoroso ritiro del campione del mondo in carica: rotto l'albero di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?????? ???????????? Terzo tempo per Gasly a Jeddah dietro alle Red Bull LIVE le #FP3 a Jeddah (-18’??) ??… - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN firma le FP3 a Jeddah ? Ferrari fuori dalla Top 3 I risultati ?? - andrea95l : RT @thelastcornerit: F1 | Verstappen KO nelle qualifiche, Perez si prende la pole a Jeddah! - - thelastcornerit : F1 | Verstappen KO nelle qualifiche, Perez si prende la pole a Jeddah! - - infoitsport : F1, le qualifiche del Gp di Jeddah in diretta -

F1 Gp. Sergio Perez, su Red Bull, partirà in pole position nel Gp dell'Arabia Saudita, seconda pova del Mondiale di Formula 1 2023. Il messicano, che ha fatto segnare il tempo di 1.Gp Arabia Saudita: la Ferrari del monegasco partirà però in dodicesima posizione complice la penalizzazione inflitta. Nel Q2 clamoroso ritiro del campione del mondo in carica: rotto l'albero di ...Alle 18 iniziano ledel Gp dell'Arabia Saudita nel circuito di. Dove Charles Leclerc sconterà la penalità di dieci posizioni per aver cambiato la terza centralina della stagione . ...

F1, Gp Jeddah: Perez in pole position davanti ad Alonso e Russell. Leclerc partirà 12°, Verstappen 15° la Repubblica

Sembra di essere tornati nel periodo di dominio totale della Mercedes, con Max Verstappen nei panni di Lewis Hamilton e Sergio Perez in quelli di Valtteri Bottas. La Red Bull-Honda ...Si preannuncia un Gran Premio di fuoco sul circuito di Jeddah, con un Alonso pronto a dare del filo da torcere alla Red Bull di Sergio Perez Una qualifica combattuta, serrata e caratterizzata dal ...