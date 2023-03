Qualifiche F1 GP Arabia Saudita | la diretta | Verstappen escluso dalla Q3 | Perez Alonso e Leclerc si giocano la pole

(Di sabato 18 marzo 2023) Dentro la Q3 entra per la prima volta il rookie Piastri della McLarenGasly riesce a piazzare il decimo tempo e per 4 centesimi elimina dal Q3 HulkenbergBuon giro di Sainz che sale...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?????? ???????????? Terzo tempo per Gasly a Jeddah dietro alle Red Bull LIVE le #FP3 a Jeddah (-18’??) ??… - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN firma le FP3 a Jeddah ? Ferrari fuori dalla Top 3 I risultati ?? - SkySportF1 : ??????????????????: ?????? ????° ?????????????????? ?????? ???? ?????? ???????????????????? LIVE ? - napolista : Clamoroso in Formula Uno, #Verstappen fuori dalle qualifiche: è 15esimo In Arabia Saudita il campione del mondo no… - fanpage : Si ferma Verstappen! La sua pole sembrava scontata, ma qualcosa è andato storto -

...sessione di prove libere del Gran Premio diSaudita, il pilota olandese della Red Bull è il più veloce anche nella terza ed ultima sessione, prima di scendere in pista per leche ...La Ferrari cerca il riscatto nella qualifica dopo tre turni di prove libere non facili E' in corso il Q1 e De Vries si è subito girato alla curva 1 Verstappen e Perez sono davanti, Leclerc è terzo poi ...01:30 [F1] - Buonasera cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato alla diretta scritta delledel Gran Premio dell'Saudita , secondo appuntamento del campionato 2023 di F1. Max Verstappen ha dominato la terza sessione di prove libere, le Ferrari non hanno ancora scoperto ...

Formula 1, GP Arabia Saudita le qualifiche in diretta live da Jeddah Sky Sport

Norris nella prima parte della Q1 ha urtato il muretto danneggiando la sospensione e i meccanici McLaren non sono riusciti a riparare la vettura in tempo. Delusione in casa Alpha Tauri per il mancato ...Clamoroso colpo di scena nelle qualifiche del Gran Premio di Arabia Saudita 2023. Il due volte campione del mondo Max Verstappen, a causa di un problema sulla sua Red Bull, è stato costretto ad ...