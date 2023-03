Qualifiche F1 GP Arabia Saudita | la diretta | Verstappen escluso dalla Q3 | Perez | Alonso e Leclerc si giocano la pole

(Di sabato 18 marzo 2023) Arrivasul traguardo e si prende la prima posizione in 1'28"265Attenzione alla Mercedes, Russell secondo crono in 1'28"872piazza però il primo tempo in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?????? ???????????? Terzo tempo per Gasly a Jeddah dietro alle Red Bull LIVE le #FP3 a Jeddah (-18’??) ??… - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN firma le FP3 a Jeddah ? Ferrari fuori dalla Top 3 I risultati ?? - SkySportF1 : ??????????????????: ?????? ????° ?????????????????? ?????? ???? ?????? ???????????????????? LIVE ? - Agenzia_Ansa : F1 | Problemi tecnici alla Red Bull di Max Verstappen durante e qualifiche del Gp dell'Arabia Saudita, Dopo aver fa… - MCalcioNews : Formula 1 Qualifiche GP Arabia Saudita: il risultato della sessione -

GpSaudita: problema alla monoposto dell'olandese che rientra ai box e non riesce a tornare in ......sessione di prove libere del Gran Premio diSaudita, il pilota olandese della Red Bull è il più veloce anche nella terza ed ultima sessione, prima di scendere in pista per leche ...La Ferrari cerca il riscatto nella qualifica dopo tre turni di prove libere non facili E' in corso il Q1 e De Vries si è subito girato alla curva 1 Verstappen e Perez sono davanti, Leclerc è terzo poi ...

Formula 1, GP Arabia Saudita le qualifiche in diretta live da Jeddah Sky Sport

Problemi tecnici alla Red Bull di Max Verstappen durante e qualifiche del Gp dell'Arabia Saudita, Dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella Q1, l'olandese ha segnalato di avere un problema al ...Clamoroso nel Q2 delle qualifiche del GP di Arabia Saudita: la Red Bull accusa problemi tecnici e molla Max Verstappen, che sarà dunque costretto a partire dalla 15^ posizione dopo aver dominato in ...