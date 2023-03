Qualificazione agli Europei del 2024: la lista dei convocati di Mancini (Di sabato 18 marzo 2023) Volti nuovi e conferme per il ct Mancini. Prima volta in azzurro per il portiere del Lecce Wladimiro Falcone, per il difensore centrale del Torino Alessandro Buongiorno e per l’oriundo Mateo Retegui del Tigre. L’allenatore della Nazionale ha diramato l’elenco dei 30 convocati per le sfide del 23 contro Inghilterra (al Maradona di Napoli) e del 26 contro Malta (National Stadium/Ta’ Qali di Attard). Si tratta di due gare valide per la Qualificazione agli Europei del 2024. Domenica il raduno a Coverciano. Torna in Nazionale l’interista Matteo Darmian che era assente dal 13 novembre 2017, la notte dello spareggio Mondiale perso a San Siro contro la Svezia. Conferma per Simone Pafundi, il classe 2006 che ha giocato appena 20? in Serie A con l’Udinese, ma che ha già esordito in azzurro a ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 18 marzo 2023) Volti nuovi e conferme per il ct. Prima volta in azzurro per il portiere del Lecce Wladimiro Falcone, per il difensore centrale del Torino Alessandro Buongiorno e per l’oriundo Mateo Retegui del Tigre. L’allenatore della Nazionale ha diramato l’elenco dei 30per le sfide del 23 contro Inghilterra (al Maradona di Napoli) e del 26 contro Malta (National Stadium/Ta’ Qali di Attard). Si tratta di due gare valide per ladel. Domenica il raduno a Coverciano. Torna in Nazionale l’interista Matteo Darmian che era assente dal 13 novembre 2017, la notte dello spareggio Mondiale perso a San Siro contro la Svezia. Conferma per Simone Pafundi, il classe 2006 che ha giocato appena 20? in Serie A con l’Udinese, ma che ha già esordito in azzurro a ...

