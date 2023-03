Putin visita a sorpresa la Crimea per l'anniversario della annessione (Di sabato 18 marzo 2023) visita a sorpresa di Putin in Crimea nell'anniversario dell'annessione illegale della penisola sottratta alla sovranità ucraina. Il primo atto dopo il mandato d'arresto da parte della Corte penale ... Leggi su globalist (Di sabato 18 marzo 2023)diinnell'dell'illegalepenisola sottratta alla sovranità ucraina. Il primo atto dopo il mandato d'arresto da parteCorte penale ...

Xi andrà da Putin per consolidare la sua posizione di leader. Il commento di Sciorati Ed è probabile che tra le righe della comunicazione con cui Pechino racconterà la visita si ... "La decisione del Presidente russo Vladimir Putin di invadere l'Ucraina ha costretto la Russia a ... Crimea, Putin in visita a Sebastopoli Il presidente russo Vladimir Putin e' arrivato, alla guida di un'auto, per una visita a sorpresa a Sebastopoli, il porto dove e' di stanza la flotta russa del Mar Nero in Crimea. Il presidente russo ha visitato il centro per bambini 'Korsun' a Sebastopoli, in Crimea. Vestito in maniera informale con un cardigan blu e pantaloni scuri.