Putin va in Crimea guidando l’auto tra le bombe per incontrare i bambini | il giorno dopo l’incriminazione

Il giorno dopo l'incriminazione della Corte penale dell'Aja, per crimini di guerra derivanti dalla deportazione dei bambini ucraini, Vladimir Putin è arrivato a sorpresa in Crimea, in occasione dei nove anni dalla "riconquista illegale", per visitare" una scuola d'arte per bambini. Lo riferisce la Tass, facendo riferimento al suo arrivo a Sebastopoli accompagnato dal Metropolita Tikhon di Pskov e Porkhov. Il presidente russo ha visitato una scuola d'arte per bambini e un centro per l'infanzia, che rappresentano il primo nucleo di un parco archeologico e culturale dell'antica città ormai distrutta di Chersoneso Taurica. Putin in Crimea con l'automobile Putin sarebbe arrivato in ...

