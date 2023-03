Putin spiazza l'Ucraina con una visita sorpresa sul fronte di guerra (Di sabato 18 marzo 2023) Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato la Crimea per celebrare il nono anniversario dell'annessione della penisola Ucraina, avvenuta nel 2014. La visita, a sorpresa, è stata condotta nella città portuale di Sebastopoli, dove il presidente russo si è recato in una scuola d'arte accompagnato dal locale governatore Mikhail Razvozhayev, secondo le immagini diffuse dal canale Rossiya-1. «Il nostro presidente Vladimir Vladimirovich Putin sa come sorprendere. In modo positivo» il commento di Razvozhayev in un messaggio su Telegram, dove ha poi aggiunto che Putin avrebbe dovuto prendere parte all'inaugurazione della scuola artistica per bambini via video, «ma Vladimir Vladimirovich è venuto di persona. Lui stesso. Alla guida. Perché in un giorno così storico, il ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 marzo 2023) Il presidente russo Vladimirhato la Crimea per celebrare il nono anniversario dell'annessione della penisola, avvenuta nel 2014. La, a, è stata condotta nella città portuale di Sebastopoli, dove il presidente russo si è recato in una scuola d'arte accompagnato dal locale governatore Mikhail Razvozhayev, secondo le immagini diffuse dal canale Rossiya-1. «Il nostro presidente Vladimir Vladimirovichsa come sorprendere. In modo positivo» il commento di Razvozhayev in un messaggio su Telegram, dove ha poi aggiunto cheavrebbe dovuto prendere parte all'inaugurazione della scuola artistica per bambini via video, «ma Vladimir Vladimirovich è venuto di persona. Lui stesso. Alla guida. Perché in un giorno così storico, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cclatwe : @Ariachetira Ascoltiamo la saggezza del Pier (cioè del baffino) ?? - RobertoZucchi11 : RT @Libero_official: Il fisico #Rovelli parla della guerra in #Ucraina: 'Il resto del mondo non crede al racconto dell'Occidente'. Il diseg… - PappaletteraF : RT @Libero_official: Il fisico #Rovelli parla della guerra in #Ucraina: 'Il resto del mondo non crede al racconto dell'Occidente'. Il diseg… - M_Frassi : RT @Libero_official: Il fisico #Rovelli parla della guerra in #Ucraina: 'Il resto del mondo non crede al racconto dell'Occidente'. Il diseg… - Libero_official : Il fisico #Rovelli parla della guerra in #Ucraina: 'Il resto del mondo non crede al racconto dell'Occidente'. Il di… -