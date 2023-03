Putin, la decisione della Corte penale dell’Aja per me è improvvida. Per almeno sei motivi (Di sabato 18 marzo 2023) Ho sempre ritenuto che l’istituzione della Corte penale internazionale rispondesse a profonde esigenze di giustizia e lotta all’impunità dei crimini commessi dagli Stati. Eppure bisogna riconoscere che il suo bilancio, a quasi 25 anni dallo Statuto di Roma, è fortemente deludente. Da ultimo, appare addirittura improvvida e catastrofica la decisione del Procuratore presso la Corte, Karim Khan, di emettere un mandato di cattura contro il presidente russo Vladimir Putin per un presunto crimine, consistente nella deportazione di vari bambini dall’Ucraina. Si è trattato di una scelta sbagliata per vari motivi che provo ad elencare. 1. In primo luogo Khan entra a gamba tesa in una situazione apparentemente senza via d’uscita, caratterizzata da atteggiamenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Ho sempre ritenuto che l’istituzioneinternazionale rispondesse a profonde esigenze di giustizia e lotta all’impunità dei crimini commessi dagli Stati. Eppure bisogna riconoscere che il suo bilancio, a quasi 25 anni dallo Statuto di Roma, è fortemente deludente. Da ultimo, appare addiritturae catastrofica ladel Procuratore presso la, Karim Khan, di emettere un mandato di cattura contro il presidente russo Vladimirper un presunto crimine, consistente nella deportazione di vari bambini dall’Ucraina. Si è trattato di una scelta sbagliata per variche provo ad elencare. 1. In primo luogo Khan entra a gamba tesa in una situazione apparentemente senza via d’uscita, caratterizzata da atteggiamenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? «La #Cortepenaleinternazionale ha emesso un mandato di arresto per #Putin. Una decisione storica»: le parole del… - Piu_Europa : La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per Vladimir Putin. Si tratta di una decisione stor… - GiovaQuez : Zelensky: 'La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per Putin. Una decisione storica, da cui… - essereminimal : Le teste di cazzo non devono pensare ma sparire... Io sto con Putin???????????????????? - Boske_DG : RT @Lukyluke311: #DenHaag #ICC In seguito alla decisione dei dementi corrotti dell’Aia ??, l’Austria, che si era offerta di ospitare i coll… -