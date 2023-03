Putin, la Corte penale internazionale emette mandato l’arresto. Mosca: “Carta igienica”. Cosa succede ora (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar — Il conflitto in Ucraina approda anche nelle aule di tribunale, specificamente in quelle del Tribunale penale internazionale de L’Aja: la Corte ha spiccato due mandati di arresto, uno nei confronti del Presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, e l’altro nei confronti di Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaria per i diritti dei bambini presso il Cremlino. Putin, contro di lui mandato d’arresto della Corte internazionale Il capo di imputazione, leggendo il corposo dossier approdato sulle scrivanie dei giudici di stanza in Olanda, riferito ai due è quello di essere “responsabili del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle zone occupate ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar — Il conflitto in Ucraina approda anche nelle aule di tribunale, specificamente in quelle del Tribunalede L’Aja: laha spiccato due mandati di arresto, uno nei confronti del Presidente della Federazione russa, Vladimir, e l’altro nei confronti di Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaria per i diritti dei bambini presso il Cremlino., contro di luid’arresto dellaIl capo di imputazione, leggendo il corposo dossier approdato sulle scrivanie dei giudici di stanza in Olanda, riferito ai due è quello di essere “responsabili del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle zone occupate ...

