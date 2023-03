Putin in Crimea per l'anniversario dell'annessione (Di sabato 18 marzo 2023) Il presidente russo, Vladimir Putin, è arrivato in Crimea per celebrare il nono anniversario dell'annessione della penisola alla Russia e a Sebastopoli a sorpresa ha visitato un centro per l'infanzia. ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 marzo 2023) Il presidente russo, Vladimir, è arrivato inper celebrare il nonoa penisola alla Russia e a Sebastopoli a sorpresa ha visitato un centro per l'infanzia. ...

