Putin, il mandato d'arresto internazionale e i bambini rubati (Di sabato 18 marzo 2023) La Corte penale internazionale ha spiccato un mandato d'arresto per il presidente russo Vladimir Putin, considerato un criminale di guerra. Un anno dopo l'invasione dell'Ucraina, Putin deve essere arrestato e processato. Fermo restando che ciò non avverrà perché in questo momento storico è sostanzialmente impossibile, cosa accadrà adesso? In Ucraina e in Europa si apriranno nuovi scenari di guerra? Un aggravamento del conflitto è possibile. La tensione fra la Russia da un lato, gli Stati Uniti la NATO e l'Unione europea dall'altro, sale ancora di più. Sarebbero circa 6mila i bambini e ragazzi adolescenti ucraini che i russi hanno deportato, "rieducato" e dato in adozione a famiglie russe. Foto Ansa/Epa Oleg PetrasyukL'Europa e Putin Un effetto dell'incriminazione ...

