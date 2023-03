Putin criminale di guerra | “Ha deportato migliaia di bambini ucraini”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : #Putin adesso è diventato ufficialmente un paria internazionale. Un criminale ricercato, da arrestare e da condurre… - Agenzia_Ansa : La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin. E' accusa… - MarianoGiustino : #Putin bandito dal mondo civile. Ora sono pochi i paesi dove potrà muoversi e nessuno di questi è democratico. Dove… - lc71488535 : RT @CeresaRaffaele: Le parole sono pietre... Wladimir Putin è un criminale di guerra. #propagandalive #SlavaUkraini - lc71488535 : RT @jacopo_iacoboni: Putin è un criminale di guerra. Ci sono, mi tengo stretto, decine e decine di evidenze e prove indipendenti, testimoni… -

potrebbe finire veramente sotto processo davanti alla Corte solo se il suo governo venisse ...di aver trasferito oltre 700mila bambini ucraini per sottrarli alla guerra è uno scenario'...PAESI BASSI - "La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per. Una decisione storica,da cui partirà la responsabilità storica". Queste le parole di commento ...così......e che la sua leadership e i suoi accoliti dovranno renderne conto', ha rimarcato il procuratore ucraino. "Il mondo è cambiato. La Cpi ha emesso un mandato d'arresta per lo 'stratega'. ...

GEDI Gruppo Editoriale S.P.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.La Corte penale internazionale ha spiccato un mandato di arresto per crimini, come l’adozione dei minori ucraini, di cui Putin si è addirittura lodato. Se però è un criminale, con chi si potrà ora ...