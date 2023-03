Putin chiede aiuto agli oligarchi per impedire il tracollo economico della Russia (Di sabato 18 marzo 2023) Alle prese con una emergenza economica in arrivo, Vladimir Putin mette in sordina la recente retorica anti-oligarchi e chiede invece loro aiuto «per impedire la distruzione dell’economia». Meno di un mese fa, nel suo discorso sullo Stato della Nazione Putin aveva rivolto ai «Paperoni» russi una durissima bordata. «Nessuno dei comuni cittadini è dispiaciuto per coloro che hanno perso i loro capitali, yacht e palazzi all’estero». Anche lì, però, aveva rivolto un invito. «Non supplicate per riavere i vostri soldi. Non investite all’estero, ma in Russia. A quel punto lo Stato e la società vi sosterranno». All’avvertimento-richiesta dà un evidente spessore la lunghissima lista di oligarchi, scienziati e generali russi che dall’inizio del ... Leggi su linkiesta (Di sabato 18 marzo 2023) Alle prese con una emergenza economica in arrivo, Vladimirmette in sordina la recente retorica anti-invece loro«perla distruzione dell’economia». Meno di un mese fa, nel suo discorso sullo StatoNazioneaveva rivolto ai «Paperoni» russi una durissima bordata. «Nessuno dei comuni cittadini è dispiaciuto per coloro che hanno perso i loro capitali, yacht e palazzi all’estero». Anche lì, però, aveva rivolto un invito. «Non supplicate per riavere i vostri soldi. Non investite all’estero, ma in. A quel punto lo Stato e la società vi sosterranno». All’avvertimento-richiesta dà un evidente spessore la lunghissima lista di, scienziati e generali russi che dall’inizio del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vietatoparlare : L’occidente chiede l’arresto di Putin per la (falsa) ‘#deportazione di bambini’ #CPI - Fili45803346 : Putin chiede figli alla patria, denunciato dalla nato per sessismo - Oratore22 : NOVITÀ: il capo della Corte penale 'internazionale' Hofmanski che chiede l'arresto immediato del presidente di uno… - VespaioIl : @Ilconservator Beh anche i Russi hanno un bel po’ di soldi bloccati e la situazione non è così felice come dicono s… - CeciliaSironi : Giuste preoccupazioni... -