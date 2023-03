Putin a sorpresa in visita a un centro per bambini in Crimea L' Aja ribadisce | il presidente può essere processato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Putin visita a sorpresa la Crimea nel nono anniversario della sua annessione alla Russia. Il leader russo ha ribadi… - fainfoesteri : Putin a sorpresa in Crimea per celebrare il nono anniversario dell'annessione della Penisola alla Russia. Il presi… - ninda1952 : RT @RaiNews: Putin visita a sorpresa la Crimea nel nono anniversario della sua annessione alla Russia. Il leader russo ha ribadito: 'Questi… - leone52641 : RT @ganga2410: Presidente #Putin ha fatto una visita a sorpresa in Crimea e quelli che sono stati definiti eventi di riunificazione nove an… - Secchicandi2 : RT @dottorbarbieri: ?????????? Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato, alla guida di un'auto, per una visita a sorpresa a Sebastopoli, il… -

- L'iniziativa all'indomani del mandato di arresto della Corte penale internazionale de l'Aja con l'accusa di responsabilità nella deportazione dei bambini ucraini in Russia...48:36visita centro bambini a Sebastopoli in Crimea Il presidente russo Vladimirè arrivato, alla guida di un'auto, per una visita aa Sebastopoli, il porto dove è di stanza la ...Il Caso "criminale di guerra: "Ha deportato migliaia di bambini ucraini" Il Dossier " Quei piccoli strappati ai genitori per nutrire la russificazione Il Punto " Il mandato d'arresto di...

Putin a sorpresa in Crimea per il nono anniversario dell’annessione della penisola alla Russia Corriere TV

L'iniziativa all'indomani del mandato di arresto della Corte penale internazionale de l'Aja con l'accusa di responsabilità nella deportazione dei bambini ucraini in Russia ...è arrivato in uno scenario totalmente diverso da quello di un anno fa MOSCA - Una visita a sorpresa a un centro culturale per bambini in Crimea, dove è arrivato guidando personalmente la sua auto e in ...