Putin a sorpresa in Crimea per l’anniversario dell’annessione Cpi | “Può essere processato come Milosevic”

Vladimir Putin si reca a sorpresa in Crimea. Una visita per celebrare il nono anniversario dell'annessione della penisola alla Russia, a poche ore dalla decisione storica della Corte penale internazionale (Cpi) di emettere un mandato d'arresto nei confronti del presidente russo, ritenuto "responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di bambini dalle zone occupate dell'Ucraina alla Russia". Al suo arrivo a Sebastopoli, Putin ha scelto di visitare un centro per l'infanzia. Vestito informalmente con un cardigan blu e pantaloni scuri, è arrivato alla guida di un'auto al porto dove è di stanza la flotta russa del Mar Nero. Insieme al governatore Mikhail Razvojaev ha anche visitato anche una scuola d'arte, come mostra un video diffuso dall'agenzia di stampa russa Ria

