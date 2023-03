Pusher a 16 anni | arrestato a Napoli

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 18 marzo 2023) Sempre più giovani finiscono nel malaffare aundi 16. In casa denaro, 200 grammi di droga e un tirapugni Sono sempre di più i ragazzi che finiscono nella rete del malaffare,undi soli 16. I carabinieri della stazione diCapodimonte lo hannoper detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione personale e domiciliare lo hanno trovato in possesso di 3 panetti di hashish e 24 stecchette della stessa sostanza. Oltre 200 grammi di stupefacente e 140 euro in contante ritenuto provento illecito. La droga era nella confezione di un telefono ben nascosta sotto il cartoncino che conteneva il dispositivo. Trovato ancora ...