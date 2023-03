Purea di fave super proteica | saporita e senza grassi Solo 180 kcal!

Leggi su donnaup

(Di sabato 18 marzo 2023) La ricetta che ti proponiamo oggi è per un purè die patate gustoso e nutriente e che piacerà a tutti quanti in famiglia (con qualche dubbio per i bambini…). Di rutti i legumi che possiamo trovare nell’orto lesono tra quelli che contengono la maggiore quantità di proteine, ferro e acido folico. Non, contengono anche pochissimi, il che aiuta se si sta seguendo una dieta. Vediamo la ricetta. Gli ingredienti Per sei persone occorrono: 200 grammi disecche; due patate (possibilmente a pasta gialla); una cipolla tritata molto fina; un filo di olio di oliva; acqua e sale q.b. Preparazione La prima cosa è ammollare lein una ciotola con dell’acqua e del bicarbonato. Vanno lasciate a bagno per almeno un’ora. Quindi si sciacquano le patate, si sbucciano e si ...