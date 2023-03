Pugilato Femminile | ai Mondiali Angela Carini eliminata ai sedicesimi

(Di sabato 18 marzo 2023) Nuova Delhi – Anche, la terza azzurra impegnata oggi a Nuova Delhi neidi boxe, è statacome oggi Bonatti e ieri Mesiano. A batterla con un verdetto di ‘split decision’ perlomeno dubbio è stata la francese Emilie Sonvico. Il match era valido per idi finale della categoria dei 66 kg. La 24enne poliziotta napoletana ha dato l’impressione di essersi aggiudicata sia la seconda che la terza ripresa, ma alla fine i giudici l’hanno vista perdente per 3-2 (tre 29-28 per Sonvico; un 28-29 e un 27-30 per). Domani saliranno sul ring la ‘stella’ del team azzurro Irma Testa contro la rappresentante del Guatemala Reyes nei 16/i dei 57 kg, e Giordana ‘Caterpillar’ Sorrentino (50 kg) contro la russa Paltseva. ...

San Prisco . Il Mondiale di boxe femminile è iniziato. A Nuova Delhi, in India, è partita la caccia alle medaglie e nel primo giorno è salita sul ring una campana. Si tratta di Sirine Charaabi, ragazza di San Prisco in ...

