PSG pronto ad offrire anche 180mln al Napoli per l’attaccante azzurro (Di sabato 18 marzo 2023) Il PSG sarebbe pronto ad offrire anche 180mln di euro al Napoli per avere l'attaccante georgiano Kvaratskhelia L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 18 marzo 2023) Il PSG sarebbeaddi euro alper avere l'attaccante georgiano Kvaratskhelia L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvione : 'Psg pronto a fare follie per Kvaratskhelia: la cifra è pazzesca' - NapoliAddict : 'Psg pronto a fare follie per Kvaratskhelia: la cifra è pazzesca' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Corrier… - sportli26181512 : '#Psg pronto a fare follie per #Kvaratskhelia: la cifra è pazzesca': L'incredibile rivelazione sulla possibile offe… - MomentiCalcio : #Psg pronto alla rivoluzione in attacco per risollevarsi: sul taccuino due giocatori - CalcioEconomia : #QatarSportsInvestments, holding guidata da #NasserAlKhelaifi e proprietaria del #PSG, è pronta a rilevare il club… -