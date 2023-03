PSG pronto a fare follie per Kvaratskhelia: pronti 180 milioni di euro per il Napoli (Di sabato 18 marzo 2023) Secondo quanto riportato dal portale francese 10sport, il PSG avrebbe inserito Khvicha Kvaratskhelia del Napoli tra i propri obiettivi di mercato.... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 marzo 2023) Secondo quanto riportato dal portale francese 10sport, il PSG avrebbe inserito Khvichadeltra i propri obiettivi di mercato....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvione : 'Psg pronto a fare follie per Kvaratskhelia: la cifra è pazzesca' - NapoliAddict : 'Psg pronto a fare follie per Kvaratskhelia: la cifra è pazzesca' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Corrier… - sportli26181512 : '#Psg pronto a fare follie per #Kvaratskhelia: la cifra è pazzesca': L'incredibile rivelazione sulla possibile offe… - MomentiCalcio : #Psg pronto alla rivoluzione in attacco per risollevarsi: sul taccuino due giocatori - CalcioEconomia : #QatarSportsInvestments, holding guidata da #NasserAlKhelaifi e proprietaria del #PSG, è pronta a rilevare il club… -