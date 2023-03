Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RoyNemer : Lionel Messi starts for PSG. - ntangaaah : RT @BayernLM10: @KushagraPSG League titles: Messi 11-10 PSG UCL: Messi 4-0 PSG Ballon d’Or: Messi 7-1 PSG Golden Shoe: Messi 6-0 PSG Messi… - captainvibess : RT @BayernLM10: @KushagraPSG League titles: Messi 11-10 PSG UCL: Messi 4-0 PSG Ballon d’Or: Messi 7-1 PSG Golden Shoe: Messi 6-0 PSG Messi… - YoungMarshal10 : RT @BayernLM10: @KushagraPSG League titles: Messi 11-10 PSG UCL: Messi 4-0 PSG Ballon d’Or: Messi 7-1 PSG Golden Shoe: Messi 6-0 PSG Messi… - sportli26181512 : PSG: Messi parla con Xavi per tornare a Barcellona: Lionel Messi può tornare al Barcellona. Secondo Foot Mercato, l… -

Commenta per primo Lionelpuò tornare al Barcellona. Secondo Foot Mercato , l'attaccante argentino del Paris Saint - Germain ne sta già parlando con l'allenatore spagnolo Xavi , suo ex compagno di squadra.Si sta parlando tanto in questi giorni in Francia del futuro di Lionel, dopo l'eliminazione deldalla Champions League. C'è chi parla di un possibile trasferimento in America, chi in Arabia. A tal proposito però è arrivata una secca smentita da parte di Jorge ...Le probabili formazioni di- Stade Rennes(4 - 3 - 1 - 2): Donnarumma; Pembele, Sergio Ramos, Danilo Pereira, Nuno Mendes; Zaire - Emery, Verratti, Fabian Ruiz; Vitinha;, Mbappe. ...

Messi lascia l'allenamento del Psg: è rottura con Galtier! Calciomercato.com

Lionel Messi può tornare al Barcellona. Secondo Foot Mercato, l'attaccante argentino del Paris Saint-Germain ne sta già parlando con l'allenatore spagnolo Xavi, suo ex compagno di squadra.Lionel Messi adesso rischia di diventare un caso in Francia. Ieri infatti si sono rincorse voci sui social network in merito all’abbandono da parte di Messi di una seduta di allenamento del club. Il m ...