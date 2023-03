PSG, clima teso a Parigi: Messi si infuria e lascia l’allenamento (Di sabato 18 marzo 2023) A Parigi il clima sembra scaldarsi sempre di più. La delusione portata dall’ennesima eliminazione in Champions League è ancora forte e sta causando forti difficoltà negli ambienti del club. L’allenatore Galtier infatti, pare aver perso il controllo della squadra e soprattutto dei numerosi top player presenti in rosa. Uno su tutti è Lionel Messi, laureatosi Campione del Mondo con la sua Argentina per poi sbattere insieme ai francesi contro il muro tedesco rappresentato dal Bayern Monaco. Messi Galtier PSG La stella argentina ha avuto un diverbio col tecnico che lo ha portato ad abbandonare anticipatamente la sessione di allenamento della squadra. A riportarlo è RMC Sport, secondo cui Galtier avrebbe voluto far svolgere agli attaccanti una serie di esercitazioni focalizzate sulla fase ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 marzo 2023) Ailsembra scaldarsi sempre di più. La delusione portata dall’ennesima eliminazione in Champions League è ancora forte e sta causando forti difficoltà negli ambienti del club. L’allenatore Galtier infatti, pare aver perso il controllo della squadra e soprattutto dei numerosi top player presenti in rosa. Uno su tutti è Lionel, laureatosi Campione del Mondo con la sua Argentina per poi sbattere insieme ai francesi contro il muro tedesco rappresentato dal Bayern Monaco.Galtier PSG La stella argentina ha avuto un diverbio col tecnico che lo ha portato ad abbandonare anticipatamente la sessione di allenamento della squadra. A riportarlo è RMC Sport, secondo cui Galtier avrebbe voluto far svolgere agli attaccanti una serie di esercitazioni focalizzate sulla fase ...

