Proteste in Francia contro riforma pensioni: prefettura vieta Place de la Concorde (Di sabato 18 marzo 2023) Nuove manifestazioni sono attese nel fine settimana in Francia mentre il governo sprofonda in una crisi politica dopo l'approvazione del disegno di legge

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : In Francia, Olanda, Grecia, scioperi e blocchi dei trasporti a ripetizione. Un filo comune lega queste proteste: no… - Agenzia_Ansa : In Francia non si placano le proteste contro la riforma delle pensioni. Cariche della polizia in place de la Concor… - Agenzia_Ansa : Nuovi scontri stasera a place de la Concorde, diventato luogo di ritrovo di migliaia di persone per protestare cont… - PaoloCaminiti1 : Weekend di proteste in Francia contro la riforma delle pensioni, governo in bilico - nic_frigo : RT @MediasetTgcom24: Francia: la prefettura proibisce le proteste a Place de la Concorde #francia #parigi -