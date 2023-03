Programmi TV di stasera, sabato 18 marzo 2023. Pio e Amedeo alla prima di Amici (Di sabato 18 marzo 2023) Pio e Amedeo ad Amici (foto US Fascino) Rai1, ore 21.25: Il Cantante Mascherato Nuova edizione Intrattenimento. Tra novità e conferme, Milly Carlucci torna con lo show “mascherato”, giunto alla quarta edizione. Al suo fianco cinque investigatori d’eccezione che cercheranno di scoprire chi si nasconde sotto le maschere, provando anche a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione: ai veterani della trasmissione Flavio Insinna e Francesco Facchinetti si aggiungono Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone. Insieme a loro, il pubblico, che oltre a votare le esibizioni sui canali social della trasmissione, cercherà di indovinare l’identità di ciascun concorrente basandosi non solo sulla voce, ma anche su possibili indizi forniti dalle clip di presentazione dei protagonisti. Scenderà in campo, poi, anche un ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 18 marzo 2023) Pio ead(foto US Fascino) Rai1, ore 21.25: Il Cantante Mascherato Nuova edizione Intrattenimento. Tra novità e conferme, Milly Carlucci torna con lo show “mascherato”, giuntoquarta edizione. Al suo fianco cinque investigatori d’eccezione che cercheranno di scoprire chi si nasconde sotto le maschere, provando anche a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione: ai veterani della trasmissione Flavio Insinna e Francesco Facchinetti si aggiungono Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone. Insieme a loro, il pubblico, che oltre a votare le esibizioni sui canali social della trasmissione, cercherà di indovinare l’identità di ciascun concorrente basandosi non solo sulla voce, ma anche su possibili indizi forniti dalle clip di presentazione dei protagonisti. Scenderà in campo, poi, anche un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaScheniniA : Stasera iniziano i programmi del cavolo #IlCantanteMascherato e #amici22 - FrancoMusiani : RT @paopao76: Stasera puntatone. In pratica dalla settimana scorsa ad oggi due programmi diversi! Continuate così please! ???? W LORETTA SE… - paopao76 : Stasera puntatone. In pratica dalla settimana scorsa ad oggi due programmi diversi! Continuate così please! ???? W… - Nica768 : @Sarti13Carla … e il suo curriculum spiegato meglio …”conduttore di Studio Aperto è stato autore di numerosi progra… - AllmetaMirko : RT @starkxiv333: ci manca solo che stasera la doc non sia finalista e smetto di guardare x sempre i programmi mediaset -