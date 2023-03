Profezia di Musk su Trump e il possibile arresto | come finiranno le elezioni

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 marzo 2023) “Se Donalddovesse essere arrestato sarà rieletto con una vittoria schiacciante”. È questa la previsione del miliardario e ceo di Twitter, Elon, in un tweet di reazione a un utente che ha postato la notizia rilanciata da Fox News sull'ex presidente degli Usa. L'ex inquilino della Casa Bianca si aspetta di essere arrestato martedì prossimo nell'ambito dell'inchiesta sul pagamento di denaro a una pornostar, Stormy Daniels, prima dellepresidenziali del 2016 e ha esortato gli americani a protestare e a “riprendersi indietro la nazione”. Nel frattempo gli avvocati dihanno detto che il tycoon, se dovesse venire incriminato, seguirà la normale procedura e accetterà di consegnarsi in un distretto di polizia di New York o direttamente all'ufficio del procuratore Alvin Bragg. ...