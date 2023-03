Problemi al cuore, Lucas Leiva annuncia l’addio al calcio: nel 2015 è stato ad un passo dal Napoli (Di sabato 18 marzo 2023) All’età di 36 anni Lucas Leiva appende definitivamente le scarpette al chiodo. Il centrocampista brasiliano, infatti, ha dovuto ritirarsi a causa di un problema al cuore. Il giocatore, ora al Gremio, ha indetto una conferenza stampa in cui non è riuscito a trattenere le lacrime: “Voglio ringraziare il Gremio per tutto il supporto che mi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 18 marzo 2023) All’età di 36 anniappende definitivamente le scarpette al chiodo. Il centrocampista brasiliano, infatti, ha dovuto ritirarsi a causa di un problema al. Il giocatore, ora al Gremio, ha indetto una conferenza stampa in cui non è riuscito a trattenere le lacrime: “Voglio ringraziare il Gremio per tutto il supporto che mi L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Leiva dice addio al calcio giocato per problemi al cuore: il commovente post sui social - enchocom : Lucas Leiva ha annunciato oggi il ritiro per problemi al cuore. Ti ho amato, ti amo e ti amerò sempre - IGiustiziere12 : #GFVIP Daniele non abbracciava perché gli dava fastidio sentire il cuore....sono mesi che dico che ha gravi problemi psicologici - MarcoTastardi : #LucasLeiva non mollare, la gente laziale è con te. - bzimageit : @marcodauria @amnestyitalia moralismo sessuale: quando la legge o il semplice convenzione sociale deve dirti anche… -