Probabili formazioni Salernitana-Bologna | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

(Di sabato 18 marzo 2023) Una delle sfide più interessanti di questo 27° turno della Serie A 2022-2023 sarà senza dubbio quella che metterà di fronte. I campani, reduci dal prezioso pareggio in casa dei campioni d’Italia del Milan, sfidano i felsinei, una delle compagini più in forma dell’intero campionato. Per i granata di mister Paulo Sousa la sfida di questo pomeriggio alle ore 18.00 allo stadio Arechi, metterà sul piatto 3 punti che potrebbero permettere un ulteriore salto in avanti rispetto alla zona retrocessione, ora capitanata dall’Hellas Verona e distante 7 lunghezze. La scelta dovrebbe virare sul 3-4-2-1 con Piatek assieme a Dia e Candreva in avanti, con difesa composta da Daniliuc, Gyomber e Pirola. Per i rossoblù, invece, una eventuale vittoria permetterebbe di tenere a distanza interessante il sesto posto dell’Atalanta (ora distante 6 punti) e ...