Prima convocazione in U21 | Pierozzi e Fabbian al Granillo con gli Azzurrini

(Di sabato 18 marzo 2023)chiamata con la Nazionale Italiana U21 per Niccolòe Giovanni, a testimonianza dell’ottimo lavoro sin qui svolto con la maglia della Reggina. I calciatori amaranto prenderanno parte alle due amichevoli amichevoli in programma. Venerdì 24 marzo trasferta a Backa Topola, dove gliaffronteranno alle ore 18:00 la Serbia, mentre lunedì 27 marzo alle ore 20:00 l’atteso ritorno dell’Under 21 allo stadio Oreste, teatro della gara con l’Ucraina. Congratulazioni a Niccolò e Giovanni! Fonte articolo e foto: www.reggina1914.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Reggina_1914 : Prima convocazione con gli @Azzurri Under 21 per #Pierozzi e #Fabbian ?????? Trasferta in Serbia e poi si torna...al… - GiovaAlbanese : #Yildiz verso la convocazione in #NextGen per la gara con la Pro Vercelli di domani. Promozioni concatenate:… - GoalItalia : 'Pensavamo che non volesse venire e invece ha detto subito di sì' Mancini annuncia così la prima convocazione di M… - calcio_deal : Nazionale brasiliana: Quali sono le novità della prima convocazione dopo i Mondiali? - ILOVEPACALCIO : Palermo-Modena, Di Mitri e la convocazione in prima squadra: 'Il giorno più bello della mia vita, il mio sogno sin… -

la sconfitta senz'appello di Firenze, poi il deludente pareggio con la Salernitana a San Siro ... In mattinata la doccia fredda della nondi Theo Hernandez , rimasto a casa per via di ...Ora l'altraè per venerdì: dopo essere stati citati nuovamente come testimoni dalla ... è stato citato come testimone dato che alla Lanterna Azzurra tenne un concerto qualche tempoSul Nuovo Curi servono approfondimenti. Il Comune di Perugia ha chiesto la sospensione dei terminidella eventuale dichiarazione di interesse pubblico del progetto e delladella Conferenza dei Servizi. A riportare la notizia è la Nazione Umbria di oggi in un articolo a firma di ...

Italia, prima convocazione per Retegui, Buongiorno e Falcone - Sportmediaset Sport Mediaset

Disclaimer - Il post dal titolo: «Palermo-Modena, Di Mitri e la convocazione in prima squadra: “Il giorno più bello della mia vita, il mio sogno sin da bambino” (FOTO) è apparso 39 secondi fa sul ...Dopo i 14 minuti con la Juventus, anche con il Verona potrebbe avere un’opportunità per giocare a gara in corso, festeggiando così la prima convocazione.