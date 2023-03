Presunti abusi edilizi nella villa di Porto Cervo: indagato Gianluca Vacchi (Di sabato 18 marzo 2023) Nuovi guai legali per Gianluca Vacchi. L’influencer bolognese è indagato dalla procura Tempio Pausania per Presunti abusi edilizi nella villa che sta costruendo in Costa Smeralda. Lo riporta L’Unione Sarda. Le indagini dovranno accertare se la nuova residenza del 55enne ereditiere, dal valore di 15 milioni di euro, rispetti appieno le cubature previste. Il progetto della villa che dovrà sorgere a Pantogia, vicino a Porto Cervo, comprende una discoteca, un campo da padel, 1200 metri quadrati di terrazze e 15 stanze. Il cantiere è seguito da tempo dall’ufficio tecnico del comune di Arzachena, che alcuni giorni fa ha fatto emettere un’ordinanza per la demolizione e il rispristino di alcune costruzioni, ... Leggi su tpi (Di sabato 18 marzo 2023) Nuovi guai legali per. L’influencer bolognese èdalla procura Tempio Pausania perche sta costruendo in Costa Smeralda. Lo riporta L’Unione Sarda. Le indagini dovranno accertare se la nuova residenza del 55enne ereditiere, dal valore di 15 milioni di euro, rispetti appieno le cubature previste. Il progetto dellache dovrà sorgere a Pantogia, vicino a, comprende una discoteca, un campo da padel, 1200 metri quadrati di terrazze e 15 stanze. Il cantiere è seguito da tempo dall’ufficio tecnico del comune di Arzachena, che alcuni giorni fa ha fatto emettere un’ordinanza per la demolizione e il rispristino di alcune costruzioni, ...

