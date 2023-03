Premiati in Umbria i vincitori della XXXI edizione del concorso nazionale Ercole Olivario (Di sabato 18 marzo 2023) PERUGIA – Sono stati proclamati oggi in Umbria, a Perugia, presso la Sala dei Notari del Palazzo dei Priori, i vincitori della XXXI edizione dell’Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie italiane, organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero delle imprese e del Made in Italy ed Agenzia ICE, il sostegno di UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano, Italia Olivicola e del CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di Ricerca Ingegneria e ... Leggi su lopinionista (Di sabato 18 marzo 2023) PERUGIA – Sono stati proclamati oggi in, a Perugia, presso la Sala dei Notari del Palazzo dei Priori, idell’, ildedicato alle eccellenze olearie italiane, organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’, il Ministero dell’agricoltura,sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero delle imprese e del Made in Italy ed Agenzia ICE, il sostegno di UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano, Italia Olivicola e del CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di Ricerca Ingegneria e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Premiati in Umbria i vincitori della XXXI edizione del concorso nazionale Ercole Olivario - umbriajournal_ : Ercole Olivario, premiati oggi in Umbria i vincitori - CorcianOnline : #Ambiente: Corciano grazie alle sue iniziative è fra i 69 comuni premiati come “Plastic Free”… - biondo2k : I top wines del centro Italia secondo @AISOfficial_ITA protagonisti sabato 25 marzo a @CesenaFiera con “Esperienze… - orvietonews : Alla merlettaia Loretta Lovisa il Pialletto d'Oro 2023. Tutti i premiati: Sala Consiliare gremita nel pomeriggio di… -