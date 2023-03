Pozzuoli: due scosse a distanza di 5 minuti (Di sabato 18 marzo 2023) Due scosse di terremoto sono state avvertite dalla popolazione puteolana: una alle 17.16 e un’altra alle 17.21, rispettivamente di magnitudo 1.7 e 1.3. Hanno avuto come epicentro la zona dei Pisciarelli e si sono prodotte ad una profondità di 1.4 e 1.9 km. Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di sabato 18 marzo 2023) Duedi terremoto sono state avvertite dalla popolazione puteolana: una alle 17.16 e un’altra alle 17.21, rispettivamente di magnitudo 1.7 e 1.3. Hanno avuto come epicentro la zona dei Pisciarelli e si sono prodotte ad una profondità di 1.4 e 1.9 km. Il Blog di Giò.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Laurapratolina : @Voormas Amo Napoli. Ci ero stata anni fa in gita con la scuola, avevamo l'albergo a Pozzuoli e fatto un bel giro.… - MarkTapias : RT @RaiNews: Paura a Napoli e Pozzuoli: scossa di terremoto di 2.8. La seconda in due giorni - paceinguerra : RT @RaiNews: Paura a Napoli e Pozzuoli: scossa di terremoto di 2.8. La seconda in due giorni - RaiNews : Paura a Napoli e Pozzuoli: scossa di terremoto di 2.8. La seconda in due giorni - BiagioSdC : @INGVterremoti Sono stati due piccoli eventi nel giro di una trentina di secondi ed a distanza di qualche centinaio… -