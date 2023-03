Poule Scudetto | Juventus-Milan 0-0 | Beerensteyn vicina al gol | LIVE NEWS

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : ?? Ecco la nostra formazione per la prima sfida della Poule Scudetto! ?? FORZA ROMA ???? #FiorentinaRoma… - ASRomaFemminile : ?? Oggi inizia la Poule Scudetto ?? ?? Fiorentina-Roma ? 18:00 #ASRomaFemminile - AnnaSerturini : Iniziamo la poule scudetto nel miglior modo possibile! ?3?? L’avevamo detto che l’avremmo affrontata così. Ora test… - milansette : Juventus Milan Femminile 0-0 LIVE: inizia il match - milansette : Milan Femminile, Ganz: 'Ci siamo preparati nella maniera giusta per affrontare questa Poule Scudetto'… -

Ladella Serie A TIM si è aperta oggi con il match del Torrini tra la Fiorentina e la capolista Roma. Proprio la squadra di Spugna, reduce dal successo contro il Milan in Coppa Italia che ......Fiorentina Women - Roma Femminile Squadra in casa Fiorentina Women Squadra avversaria Roma Femminile La Roma Femminile batte per cinque a uno la Fiorentina nella prima giornata della. ...'Catania alla ricerca di record Il Catania ribadisco ha sempre l'obiettivo di vincere, inclusa la. Bisogna arrivare più in alto possibile e qualora dovessimo vincere il campionato ...

Sono sicura che potremmo battere tutti. Abbiamo ancora una chance per diventare campioni. Poule scudetto Ci dà un’opportunità in più. Se non ci fosse stata sarebbe stato più difficile».Intervistata da La7, Fusetti ha parlato così prima di Milan Femminile-Juventus Women: «Oggi comincia la poule scudetto, siamo cariche. Veniamo da una sconfitta in semifinale di Coppa Italia ma abbiamo ...