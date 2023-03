Ponte sullo Stretto, Mit pubblica nota in inglese: “Pronti a stupire il mondo” (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – “Con il Ponte sullo Stretto, l’Italia è pronta a stupire il mondo”. È quanto sottolinea il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini, che in apertura del proprio sito pubblica una nota in inglese che snocciola le caratteristiche dell’infrastruttura che collegherà Sicilia e Calabria e che diventerà il Ponte sospeso più lungo al mondo (3,2 km). E’ quanto si legge in una nota del Mit. Quello del dicastero di Porta Pia, spiega il ministero, vuol essere un segnale di attenzione per l’estero, visto lo spazio che i media stranieri stanno riservando al dossier. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – “Con il, l’Italia è pronta ail”. È quanto sottolinea il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini, che in apertura del proprio sitounainche snocciola le caratteristiche dell’infrastruttura che collegherà Sicilia e Calabria e che diventerà ilsospeso più lungo al(3,2 km). E’ quanto si legge in unadel Mit. Quello del dicastero di Porta Pia, spiega il ministero, vuol essere un segnale di attenzione per l’estero, visto lo spazio che i media stranieri stanno riservando al dossier. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

