Ponte sullo Stretto | De Luca | “Spero regga | occasione di sviluppo per il Sud”

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“cheovviamente perché l’immagine è bella dal punto di vista estetico e architettonico.Credo che sia un’infrastruttura necessaria e mi auguro che il governo abbia la concretezza e la capacità operativa per andare fino in fondo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, in relazione alla realizzazione del. Arrivando al Festival Euromediterraneo dell’economia, Deha affermato: “Può essere sicuramente un’diper il Sud, per le aree estreme del Sud, ma ci vuole anche qui capacità di governo e concretezza amministrativa”. “L’autonomia è un’per spezzare l’Italia e per spezzare l’unitarietà del Sistema ...

"Questa volta non ci fermeranno". Deve aver fatto gli scongiuri, Silvio Berlusconi, mentre prometteva che questa sarà la volta buona per ilStretto. Perché per l'ex premier che nel 2004 inaugurò quattro volte in un anno l'autostrada Palermo - Messina ancora incompleta, la prima volta è stata da dimenticare. Non solo perché del ...Quattro ore di viaggio e un cambio fra autobus e treno a Dittaino per viaggiare con Trenitalia da Catania a Palermo. Mentre il governo Meloni promette che ilStretto questa volta si farà, il rischio è che la grande opera diventi una cattedrale nel deserto per collegare un'Isola che resta spaccata in due. I disagi maggiori al momento riguardano ...IlStretto ancora non c'è ma è già costato 300 milioni di euro. Sono i soldi spesi per tenere in vita la Stretto di Messina spa nata 42 anni fa per costruire la grande opera mai realizzata. ...

Sì al Ponte sullo Stretto di Messina: il governo approva il testo del decreto per realizzarlo Geopop

“E’ necessario rendere piu’ competitivo il Sud: per questo e’ stato riavviato il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina“. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al ...Il Ponte sullo Stretto ancora non c’è ma è già costato 300 milioni di euro. Sono i soldi spesi per tenere in vita la Stretto di Messina spa nata 42 anni fa per costruire la grande opera mai realizzata ...