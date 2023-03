Pole position per Perez nel Gp dell'Arabia Saudita (Di sabato 18 marzo 2023) GEDDA (Arabia Saudita) (ITALPRESS) – Il messicano della Red Bull Sergio Perez ha ottenuto la Pole position nel GP dell'Arabia Saudita, seconda prova del Mondiale 2023 di Formula 1, con il tempo di 1'28?265?. Secondo tempo per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+0?155) che, però, partirà dodicesimo vista la penalizzazione; terzo lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin, +0?465). Quarto nelle Q3 George Russell (Mercedes, +0?592), quinto Carlos Sainz (Ferrari, +0?666), sesto Lance Stroll (Aston Martin, +0?680), settimo Esteban Ocon (Alpine, +0?813), ottavo Lewis Hamilton (Mercedes, +0?958), nono Oscar Piastri (McLaren, +0?978), decimo Pierre Gasly (Alpine, +1?092). Clamoroso problema nelle qualifiche per la Red Bull del campione ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) GEDDA () (ITALPRESS) – Il messicanoa Red Bull Sergioha ottenuto lanel GP, seconda prova del Mondiale 2023 di Formula 1, con il tempo di 1'28?265?. Secondo tempo per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+0?155) che, però, partirà dodicesimo vista la penalizzazione; terzo lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin, +0?465). Quarto nelle Q3 George Russell (Mercedes, +0?592), quinto Carlos Sainz (Ferrari, +0?666), sesto Lance Stroll (Aston Martin, +0?680), settimo Esteban Ocon (Alpine, +0?813), ottavo Lewis Hamilton (Mercedes, +0?958), nono Oscar Piastri (McLaren, +0?978), decimo Pierre Gasly (Alpine, +1?092). Clamoroso problema nelle qualifiche per la Red Bull del campione ...

