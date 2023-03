Platinette | la notizia dall’ospedale dopo l’ictus improvviso

(Di sabato 18 marzo 2023) Personaggi Tv.come sta. Mauro Coruzzi, in arte, martedì scorso ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso ai medici di poter agire subito. Adesso, però, tutti si chiedono come sta. È Roberto Alessi ad aggiornarci in merito alle sue condizioni di salute. (Continua…) Leggi anche:parla per la prima volta del dramma di suo figlio Come staMartedì scorso, Mauro Coruzzi, in arte, è stato colpito da un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo. I medici hanno potuto agire subito, scongiurando il peggio. Laè stata diffusa dal suo manager solo qualche giorno. L’agente diha annunciato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Mauro Coruzzi, in arte #Platinette, è stato colpito da un ictus lo scorso 14 marzo. A rendere nota la notizia è il… - ph_pluton : RT @fanpage: Mauro Coruzzi, in arte #Platinette, è stato colpito da un ictus lo scorso 14 marzo. A rendere nota la notizia è il suo agente… - leone52641 : RT @fanpage: Mauro Coruzzi, in arte #Platinette, è stato colpito da un ictus lo scorso 14 marzo. A rendere nota la notizia è il suo agente… - Bianca34874951 : RT @fanpage: Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato colpito da un ictus lo scorso 14 marzo. A rendere nota la notizia è il suo agente c… - NethipEdien2000 : RT @fanpage: Mauro Coruzzi, in arte #Platinette, è stato colpito da un ictus lo scorso 14 marzo. A rendere nota la notizia è il suo agente… -

Mauro Coruzzi, in arte, è stato colpito da ictus ischemico lo scorso 14 Marzo ma laè stata data solo ieri dal suo agente per poter riferire un quadro più preciso e rassicurante sulle condizioni di salute ...È apprensione per le condizioni di salute di Mauro Coruzzi , in arte: il conduttore e speaker radiofonico è stato colpito da un ictus ischemico lo scorso 14 marzo. A dare laè stato il manager del personaggio televisivo che ha voluto rassicurare il ..., questo il nome d'arte con il quale il pubblico lo conosce, è ricoverato da martedì 14 marzo in ospedale in seguito a un attacco ischemico. Laè rimasta riservata per un paio di ...

Mauro Coruzzi, Platinette, ha avuto un ictus ischemico, come sta La Gazzetta dello Sport

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha avuto un ictus ischemico. Lo rende noto il suo agente rassicurando i fan sulle sue condizioni di salute: “Fortunatamente è stato soccorso in modo… Leggi ...Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato colpito da ictus ischemico lo scorso 14 Marzo ma la notizia è stata data solo ieri dal suo agente per poter riferire un quadro più preciso e rassicurante ...