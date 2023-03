Pista di via Valfortore ancora chiusa, Palladino: “I cittadini vogliono la verità” (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Consigliere comunale Marcello Palladino, scrive alla Provincia di Benevento per la Pista ciclopedonale di Via Valfortore-Acquafredda. “Nell’imminenza di una nuova stagione primaverile, il cancello dell’impianto in via Valfortore resta ancora chiuso. Ho sollecitato più volte la riapertura del tracciato, ho scritto all’Ente Provincia di Benevento senza ottenere risposte. Da ultimo con una Pec del 07/02/2023. E’ un impianto con circa 3,5 km di Pista, immerso nel verde delle contrade Acquafredda e S. Francesco, dotato di un ampio parcheggio, di spazi da utilizzare per eventuali realizzazioni di campi da padel e beach volley per il periodo estivo. Vi sono inoltre spazi per organizzare campi solari e animazioni per grandi e piccoli oltre a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Consigliere comunale Marcello, scrive alla Provincia di Benevento per laciclopedonale di Via-Acquafredda. “Nell’imminenza di una nuova stagione primaverile, il cancello dell’impianto in viarestachiuso. Ho sollecitato più volte la riapertura del tracciato, ho scritto all’Ente Provincia di Benevento senza ottenere risposte. Da ultimo con una Pec del 07/02/2023. E’ un impianto con circa 3,5 km di, immerso nel verde delle contrade Acquafredda e S. Francesco, dotato di un ampio parcheggio, di spazi da utilizzare per eventuali realizzazioni di campi da padel e beach volley per il periodo estivo. Vi sono inoltre spazi per organizzare campi solari e animazioni per grandi e piccoli oltre a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimoranet : #Roma, incendiate nella notte sedici automobili di proprietà di Poste italiane in un parcheggio in via Palmiro Togl… - Kaiser_Gu : Pista più bella del mondiale via capiscers #SaudiArabianGP - TV7Benevento : TV7 SOS. Pista ciclopedonale di Via Valfortore-Acquafredda. Il consigliere Palladino scrive alla Provincia -… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Cade dalla bici per colpa di una buca sulla pista ciclabile di via Postioma a Villorba, è scontro sul risarcimento del Comu… - Reartwo : @CronacheMI Via Manin, per favore, che una volta era una pista per cavalli ed era detta la Cavalchina -