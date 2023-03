Pisa-Benevento | le pagelle | Leverbe è un disastro | nessun segnale dall’attacco

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– Ilperde anche ae vede peggiorare la propria situazione in classifica. All’Arena Garibaldi non si salvao, eccetto il giovane Carfora. Troppo poco per sperare e credere nella salvezza. Paleari – Incolpevole sui due gol, incerto sul tiro di Esteves quando Letizia gli dà una mano. Impreciso con la palla ai piedi, qualche rilancio di troppo sbagliato. Voto: 5,5– Che non sia giornata lo si capisce dopo pochi secondi, quando viene graziato di un giallo sacrosanto. Poco importa, perché il francese fa in tempo a farsi anticipare da Moreo sul gol del vantaggio e a rimediare due ammonizioni, una inutile al 91?. Voto: 4 Tosca – Parte centrale nella difesa a tre, si sposta braccetto di sinistra nella ripresa e finisce centrale in una linea a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lospallino : La situazione nella colonna destra della classifica dopo la 30^ giornata. Il Perugia deve recuperare la partita con… - psb_original : Benevento, Stellone: 'Non parlo della gara, voglio solo chiedere scusa a tifosi e società' #SerieB - ottopagine : Benevento sconfitto a Pisa, tutte le foto del match #Benevento - karda70 : RT @psb_original: Pisa-Benevento 2-0, le pagelle: ingresso decisivo di Tramoni, Simy spento #SerieB - mattinodinapoli : Pisa-Benevento, le immagini del match -

Nel finale espulso Leverbe per doppia ammonizione. Squalificato per giallo in diffida Nagy. Infortuni per Touré e MoreoNei primissimi posti non sbagliano il colpo Sudtirol e, entrambi vincitori rispettivamente al cospetto di Spal e: gli altoatesini volano grazie a al difensore Zaro (doppietta), ...Secondo Tempo - Primo cambio in casacon Tourè che lascia il posto a Beruatto. Ilprova a reagire così al 58'Foulon cerca di impensierire i nerazzurri con un tiro teso che colpisce ...

Benevento inguardabile, all'Arena vince il Pisa con il minimo sforzo Ottopagine

ROMA - Cade in casa il Frosinone capolista: passa il Cosenza con una rete all'ultimo respiro di Brescianini.Al Rigamonti il Genoa cala il tris: Brescia ko con la rete di Salcedo e la doppietta di ...Come al 'Druso' con il Sudtirol quarto che ospita la SPAL fanalino di coda del campionato; mentre, all'Arena Garibaldi il Pisa, in piena corsa per le prime otto posizioni, ospita un Benevento in piena ...