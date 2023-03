Pisa - Benevento 2 - 0 | Moreo e Tramoni guidano i nerazzurri alla vittoria

(Di sabato 18 marzo 2023) Nel finale espulso Leverbe per doppia ammonizione. Squalificato per giallo in diffida Nagy. Infortuni per Touré e

Nel finale espulso Leverbe per doppia ammonizione. Squalificato per giallo in diffida Nagy. Infortuni per Touré e MoreoNei primissimi posti non sbagliano il colpo Sudtirol e, entrambi vincitori rispettivamente al cospetto di Spal e: gli altoatesini volano grazie a al difensore Zaro (doppietta), toscani ...Commenta per primo2 - 0: il tabellino.

Come al 'Druso' con il Sudtirol quarto che ospita la SPAL fanalino di coda del campionato; mentre, all'Arena Garibaldi il Pisa, in piena corsa per le prime otto posizioni, ospita un Benevento in piena ...Il Benevento prova a sfruttare i centimetri di Simy, giocando palla lunga ma non crea pericoli. Al 35’ però il Pisa passa alla prima vera palla gol: cross forte di Touré, Moreo anticipa Leverbe e ...