Pirola, primo gol in Serie A per il giovane di proprietà dell’Inter (Di sabato 18 marzo 2023) Questo pomeriggio si sta giocando Salernitana-Bologna in Serie A, osservata interessata è l’Inter. Il giovane di proprietà nerazzurra in prestito alla squadra di Paulo Sousa ha appena segnato il suo primo gol in campionato, Lorenzo Pirola. PRIMA RETE – Lorenzo Pirola colpisce per la prima volta in Serie A. Con la maglia della Salernitana il difensore classe 2002 di proprietà dell’Inter corona il suo sogno e segna contro il Bologna il momentaneo gol dell’1-0. La rete è arrivata di testa al minuto 7 su cross proprio di un ex nerazzurro, Antonio Candreva. Il giovane conferma la crescita fatta vedere nelle ultime settimane sotto l’impronta del neo allenatore della squadra granata Paulo Sousa. Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di sabato 18 marzo 2023) Questo pomeriggio si sta giocando Salernitana-Bologna inA, osservata interessata è l’Inter. Ildinerazzurra in prestito alla squadra di Paulo Sousa ha appena segnato il suogol in campionato, Lorenzo. PRIMA RETE – Lorenzocolpisce per la prima volta inA. Con la maglia della Salernitana il difensore classe 2002 dicorona il suo sogno e segna contro il Bologna il momentaneo gol dell’1-0. La rete è arrivata di testa al minuto 7 su cross proprio di un ex nerazzurro, Antonio Candreva. Ilconferma la crescita fatta vedere nelle ultime settimane sotto l’impronta del neo allenatore della squadra granata Paulo Sousa. Inter-News - Ultime notizie e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Pirola, primo gol in Serie A per il giovane di proprietà dell'Inter - - SerieA : ?? 7’| 7 minuti, primo gol di testa della Salernitana, primo gol di Pirola in #SerieATIM ?? ?? #SalernitanaBologna… - avantiCalcio : Primo goal su calcio d’angolo per la Salernitana e primo goal in campionato per il classe 2002 Pirola. #SalernitanaBologna #SerieA - fabio200908 : Primo gol di Pirola in Serie A, visto tra i giovani pensavo fortone, finora tra i grandi ha fatto cagare, ma vediamo se il gol lo sblocca - SerieA : ?? 7’| 7 minuti, primo gol di testa della Salernitana, primo gol di Pirola in Serie A ?? #SalernitanaBologna 1-0… -