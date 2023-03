Pio e Amedeo | morto Gildo D' Antini papà di Pio | ' Hai smesso di soffrire | da oggi noi tutti avremo un angelo che ci proteggerà'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Jeffry2590 : Bella la diretta al 55, molto divertente, quasi più divertente di un calcio nei coglioni, complimenti Autori, compl… - infoitcultura : Con chi sono sposati Pio e Amedeo? Nomi, età e lavoro delle mogli - _spaghettohead_ : io come sempre disgustata da pio ed amedeo - Laver_ONE : 'Il duo comico più irriverente della tv: Pio e Amedeo'. Questa sì che fa ridere! #tg5 - occhio_notizie : Lutto per il duo Pio e Amedeo, è morto il papà di Pio D'Antini. Ad annunciare la scomparsa del tanto amato papà è l… -

È morto Gildo D'Antini , il papà diD'Antini , comico pugliese del duo '', che tornerà in onda venerdì 24 marzo con la nuova stagione di ' Felicissima Sera ' mentre, questa sera, sarà ospite della prima puntata del Serale di Amici 22 . Lance Reddick, com'è ...- 15 punti chi viene insultato dae a chi viene bippato. Infine, perde 10 punti chi viene criticato da Alessandra Celentano. Per quanto riguarda i professori scelti dagli utenti, queste ...OSPITI Super ospiti della prima puntatail duo comico che da anni diverte e appassiona il pubblico italiano torna sul palco di #Amici22. IL PERCORSO La piccola storia di questa edizione ...

Pio e Amedeo, morto Gildo D'Antini (papà di Pio): «Hai smesso di soffrire, da oggi noi tutti avremo un angelo leggo.it

Oltre ai concorrenti, ogni puntata vede la partecipazione di Pio e Amedeo. Il duo pugliese formato da Pio D’Antini e Amedeo Grieco torna per la terza volta. Sono già stati ospiti fissi nelle edizioni ...Terribile lutto per Pio D’Antini, comico del duo ‘Pio e Amedeo’. L’uomo ha annunciato la morte del padre via social. Una terribile notizia per Pio D’Antini, comico del duo ‘Pio e Amedeo‘. In queste ...