Pio e Amedeo ad Amici: chi sono, età, carriera, Emigratis, mogli, figli, foto e Instagram (Di sabato 18 marzo 2023) Pio e Amedeo sono una coppia inseparabile e insieme saranno gli ospiti speciali del Serale di Amici che inizierà il 18 marzo alle 21 con la celebre conduzione di Maria De Filippi. I comici porteranno un po' di gioia e qualche risata in studio con alcuni dei loro migliori sketch. Siete curiosi di saperne di più su di loro? Ecco chi sono davvero! Chi sono Pio e Amedeo: età, carriera, programmi tv Pio D'Antini e Amedeo Grieco sono entrambi classe 1983, hanno 40 anni e sono nati e cresciuti insieme a Foggia. Pio è nato il 25 agosto e Amedeo il 20 agosto, sono entrambi del segno del leone. I due sono grandi Amici fin dall'infanzia ed è stata proprio questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... koosof : esiste veramente qualcuno che ride alle battute di pio e amedeo? - ViaColTrash : Un po’ malinconica pensando che una volta avevamo Emma, Elisa e Virginia Raffaele e oggi ci ritroviamo con Bravi, M… - ilbreano : Eccoci con Il Serale di #Amici22! Sfide, guanti, prove, due eliminazioni e i guanti dei prof. ?????? Ospiti Pio e Ame… - morganalafata29 : @Boomerissima Pio e Amedeo puntuali come una tassa - mariann62963301 : Piersilvio a ragione ha fatto sentire la sua voce per il trash dentro al grande fratello. Però poi manda in prima s… -