(Di sabato 18 marzo 2023) Un avvenimento che ha gettato profonda tristezza nel mondo dello spettacolo: Pio, famosa presenza del duopugliese “Pio e Amedeo” ha perso il suonelle ultime ore. A raccontare il triste avvenimento lo ha raccontato lui stesso, attraverso i suoi profili social, salutandolo per l’ultima volta e ricevendo anche il profondo affetto da parte di tutti i suoi fans, in una giornata tanto difficile e cupa per lui. Felicissima Sera 2023, ecco quando inizia: data, ospiti di Pio e Amedeo e anticipazioni Pio, morto ildelA quanto risulto, il padre era malato da qualche tempo, dal momento che Pio stesso ha scritto: ”Ciao amore mio, haidie forse era quello che desideravi realmente”. Pio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Pio D’Antini, muore il papà del comico: ”Adesso hai smesso finalmente di soffrire” - zazoomblog : Pio D’Antini è morto il papà: lo struggente annuncio sui social - #D’Antini #morto #papà: #struggente… - infoitcultura : Lutto per D’Antini, di Pio e Amedeo: “Ciao papà, hai smesso di soffrire” - infoitcultura : Morto il padre del comico Pio D’Antini: il commovente saluto social - infoitcultura : Morto il papà di Pio D'Antini: il messaggio di addio del comico -

Ha voluto salutare un'ultima volta il papà in un commosso messaggio pubblicato sui social network:, membro del celebre duo comico pugliese "e Amedeo", è stato circondato dall'affetto di migliaia di followers, che non gli hanno fatto mancare il proprio cordoglio. Il ricordo "Ciao ...Grave lutto per il comico e attore, che a breve dovrebbe tornare in tv insieme allo storico compagno di battute per la seconda stagione del loro show . Poche ore fa l'attore ha infatti reso noto tramite i suoi canali ..."Ciao papà. Ciao Amore mio". Inizia così il lungo messaggio che, del celebre duoe Amedeo, ha condiviso sul suo profilo Instagram per il suo papà. Un lutto che ha colpito profondamente il comico pugliese e le persone a lui vicine, inclusi tanti ...