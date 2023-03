Pillola abortiva vietata in Wyoming (Usa), il governatore firma il provvedimento ma si dice favorevole a un referendum (Di sabato 18 marzo 2023) Pillola abortiva vietata in Wyoming (Usa). Lo stato, guidato dal repubblicano Mark Gordon, è protagonista di una nuova stretta contro le interruzioni di gravidanza ponendosi come apripista per altri stati conservatori. “È la salute, non la politica che dovrebbe guidare le più importanti decisione mediche di una persona, incluso l’aborto”, afferma l’American Civil Liberties Union promettendo battaglia. In attesa della sentenza del Texas, dove un giudice nominato da Donald Trump potrebbe ordinare alla Food and Drugs Administration di ritirare il suo via libera alla Pillola abortiva mifepristone causandone di fatto il ritiro dal mercato, il Wyoming preme sull’acceleratore e diventa il primo stato americano a vietare anche i medicinali per le interruzioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023)in(Usa). Lo stato, guidato dal repubblicano Mark Gordon, è protagonista di una nuova stretta contro le interruzioni di gravidanza ponendosi come apripista per altri stati conservatori. “È la salute, non la politica che dovrebbe guidare le più importanti decisione mediche di una persona, incluso l’aborto”, afferma l’American Civil Liberties Union promettendo battaglia. In attesa della sentenza del Texas, dove un giunominato da Donald Trump potrebbe ordinare alla Food and Drugs Administration di ritirare il suo via libera allamifepristone causandone di fatto il ritiro dal mercato, ilpreme sull’acceleratore e diventa il primo stato americano a vietare anche i medicinali per le interruzioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : #Aborto: l’attivista Justyna Wydrzynska è stata condannata a otto mesi di servizi sociali per aver aiutato una donn… - RaiNews : Il Wyoming è il primo Stato americano a vietare la pillola abortiva. Con la firma del governatore, entra in vigore… - jacopocoghe : Il Veneto di @zaiapresidente apre il centro di cambio di sesso. La Liguria di @GiovanniToti autorizza la pillola a… - Gattorazio1 : RT @amnestyitalia: #Aborto: l’attivista Justyna Wydrzynska è stata condannata a otto mesi di servizi sociali per aver aiutato una donna ad… - kudablog : RT @amnestyitalia: #Aborto: l’attivista Justyna Wydrzynska è stata condannata a otto mesi di servizi sociali per aver aiutato una donna ad… -