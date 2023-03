Pier Attilio Trivulzio trovato morto in casa a Novara | il giornalista era deceduto da agosto scorso

(Di sabato 18 marzo 2023)in: ilerada molto tempo, almeno dallo. Da tutti conosciuto come “Pat”, 83 anni,Triulzio è statonella giornata di ieri, 17 marzo ma si apprende della sua dipartita solo in queste ore, in un appartamento del quartiere ... TAG24.

Pier Attilio Trivulzio, giornalista milanese in pensione, classe 1940, è stato trovato morto nel suo appartamento a Novara nel quartiere di S. Agabio. A quanto pare, stando alle prime ricostruzioni, il decesso per cause naturali risalirebbe al mese di agosto 2022. Si era trasferito a Novara in un appartamento di corso Trieste nel quartiere Sant'Agabio, dove però non aveva conoscenti o amici e nemmeno i vicini si sono accorti della mancanza. Ad avvisare le forze dell'ordine sono stati degli amici della famiglia.

Aveva 83 anni e viveva da solo a Novara. Il corpo di Pier Attilio Trivulzio, giornalista milanese in pensione, è stato trovato mummificato nella sua casa di Novara dopo circa sette mesi dal decesso avvenuto ad agosto 2022.