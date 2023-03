Piccolo G, chi è il cantante di Amici 22: età, nome vero, di dov’è, inediti, fidanzata e Instagram (Di sabato 18 marzo 2023) Piccolo G è uno dei nuovi concorrenti di Amici, che è riuscito a ottenere la maglia del serale. L’artista, un cantante, è stato seduto tra i banchi del talent tra i più noti della tv, ovvero Amici di Maria De’ Filippi. Piccolo G, all’anagrafe Giovanni, è stato scelto da Rudy Zerbi. E ha dimostrato, giorno dopo giorno, di avere talento da vendere. Sta conquistando tutti con i suoi singoli. E con la sua personalità. E, dopo tante sfide e duri colpi, è riuscito ad accedere al serale, lo scoglio più duro. La biografia di Piccolo G Piccolo G, all’anagrafe, Giovanni Rinaldi, è un cantautore classe 2000, nato in provincia di Macerata, più precisamente a Pollenza. Il suo amore per la musica nasce fin da subito: giovanissimo, quando aveva appena 12 anni inizia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 marzo 2023)G è uno dei nuovi concorrenti di, che è riuscito a ottenere la maglia del serale. L’artista, un, è stato seduto tra i banchi del talent tra i più noti della tv, ovdi Maria De’ Filippi.G, all’anagrafe Giovanni, è stato scelto da Rudy Zerbi. E ha dimostrato, giorno dopo giorno, di avere talento da vendere. Sta conquistando tutti con i suoi singoli. E con la sua personalità. E, dopo tante sfide e duri colpi, è riuscito ad accedere al serale, lo scoglio più duro. La biografia diG, all’anagrafe, Giovanni Rinaldi, è un cantautore classe 2000, nato in provincia di Macerata, più precisamente a Pollenza. Il suo amore per la musica nasce fin da subito: giovanissimo, quando aveva appena 12 anni inizia ...

