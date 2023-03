Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ALBERTOPUCCI3 : Sicurezza, Piantedosi: controlli rafforzati a Roma, Milano e Napoli - Vik591 : RT @Viminale: Più #sicurezza in aree adiacenti le stazioni di #Roma, #Milano e #Napoli grazie a maggiore presenza e controlli delle #Forzed… - AnsaLombardia : Piantedosi, controlli rafforzati a Roma, Milano e Napoli. Direttiva a prefetti, presenza visibile forze ps nelle st… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GOVERNO - Il ministro Piantedosi: 'Sicurezza? Maggiori controlli nei pressi delle stazioni ferroviarie di Roma, Napoli… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GOVERNO - Il ministro Piantedosi: 'Sicurezza? Maggiori controlli nei pressi delle stazioni ferroviarie di Roma, Napoli… -

È l'indicazione contenuta in una direttiva inviata dal ministro dell'Interno, Matteo, ai prefetti delle tre città per assicurare "una presenza rafforzata e visibile delle Forze di polizia" ...Le stazioni delle città più grandi, e le aree circostanti, osservate speciali. Il ministro dell'Interno, Matteo, ha appena diramato una direttiva per rafforzare inegli scali ferroviari di Roma, Milano e Napoli. L'obiettivo, spiega il Viminale in una nota, è assicurare 'una presenza ...Il ministero dell'Interno, Matteo, ha inviato una direttiva ai prefetti di Roma, Napoli e Milano per intensificare le ... Ihanno riguardato anche 11.197 veicoli e 2.534 esercizi ...

Piantedosi: controlli rafforzati a Roma, Milano e Napoli Sky Tg24

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Intensificare le attività di controllo nelle zone adiacenti alle stazioni ferroviarie di Roma, Napoli e Milano. È l'indicazione contenuta in una direttiva inviata dal ministro ...Il ministero dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha inviato una direttiva ai prefetti di Roma, Napoli e Milano per intensificare le attività di controllo nelle zone adiacenti alle stazioni ferroviarie, ...