Piano piano, Dominique Donnarumma e Antonia Truppo: "Il cinema come ricerca della felicità" (Di sabato 18 marzo 2023) Maradona, i colori di Napoli, un romanzo di formazione: il regista Nicola Prosatore, e le protagoniste, Dominique Donnarumma (che brava!) e Antonia Truppo (anche sceneggiatrice), raccontano il loro piano piano nella nostra video intervista. Un romanzo di formazione ambientato nella Napoli del 1987. Sullo sfondo, il tripudio di una città che attende lo Scudetto, mentre un palazzo attende di essere sgombrato per far spazio ad un'importante piano urbanistico. I colori saturi, i contrapposti, un certo realismo magico. Dopo il successo della docuserie Wanna, Nicola Prosatore debutta alla regia con il bel piano piano, presentato sia a Locarno ... Leggi su movieplayer (Di sabato 18 marzo 2023) Maradona, i colori di Napoli, un romanzo di formazione: il regista Nicola Prosatore, e le protagoniste,(che brava!) e(anche sceneggiatrice), raccontano il loronella nostra video intervista. Un romanzo di formazione ambientato nella Napoli del 1987. Sullo sfondo, il tripudio di una città che attende lo Scudetto, mentre un palazzo attende di essere sgombrato per far spazio ad un'importanteurbanistico. I colori saturi, i contrapposti, un certo realismo magico. Dopo il successodocuserie Wanna, Nicola Prosatore debutta alla regia con il bel, presentato sia a Locarno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #EuropaLeague Non vedo l'ora di scoprire il piano Piantedosi riguardo a Roma-Feyenoord. - gyaigyimii : Beno b) me piano - giubileif : La nuova direttiva Ue per colpire le emissioni mette gli allevamenti sullo stesso piano delle industrie. È un tenta… - Veronicamerli2 : RT @DaliaDaliaanfo: I ragazzi del secondo piano.?? Meravigliosi. - visitorcity : RT @ModenaDintorni: Neve e primavera ???? Sullo sfondo, il Monte #Cimone imbiancato dalla neve. In primo piano, la primavera sui colli di #… -